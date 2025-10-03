Quatre arrestations après les manifestations pour la flottille vers Gaza, les manifestants dénoncent la violence de la police

Quatre personnes ont été arrêtées à Bruxelles après la manifestation de soutien à la flottille pour Gaza, marquée par des violences entre policiers et manifestants.

La police bruxelloise et certains manifestants ont dénoncé la violence inutile de chaque camp après la manifestation de soutien à la flottille humanitaire pour Gaza jeudi à Bruxelles. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a indiqué vendredi matin avoir arrêté 4 personnes judiciairement. Ces individus sont mis à disposition du parquet et devront être entendus par un juge d’instruction. Deux autres personnes avaient été interpellées par la police jeudi mais ont été relâchées entre-temps.

Jeudi vers 16h, environ 4.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées devant le ministère des Affaires étrangères pour dénoncer l’interception de la flottille humanitaire par Israël. Les manifestants ont dénoncé l’intervention de l’armée israélienne lors de l’interception de la “Global Sumud Flotilla”, et ont réclamé aussi la fin immédiate du blocus de Gaza par Israël.

Vers 17h, les manifestants ont quitté les lieux pour se diriger vers la place du Luxembourg. Lors de ce déplacement, la police a constaté “des tags apposés“, ce que Belga a également pu observer sur place. La police a également signalé “des projectiles lancés et des panneaux de signalisation détruits“.

► Lire aussi | Uccle : l’École Active bloquée par des élèves en soutien à la flottille vers Gaza

Des voiries et tunnels temporairement fermés

Quelque 600 manifestants, selon la police, ont pris la direction de la place de la Bourse vers 19h30, via l’avenue Louise. “Ils se sont rendus dans les tunnels, ont bloqué la circulation, ont à nouveau causé des dégâts“, a indiqué la police.

Après avoir traversé le tunnel de la Porte de Namur, la police a stoppé le groupe au rond-point Louise. Lorsque la police a menacé d’utiliser un canon à eau, les manifestants ont fait demi-tour pour se diriger vers la Bourse en passant par la place Royale et le Mont des Arts.

Dans le même temps, les militants restés à la place du Luxembourg ont organisé un sit-in spontané. Lorsque les manifestants de la Bourse ont appris que ceux restés place du Luxembourg avaient été encerclés par la police, ils ont décidé de retourner vers le quartier européen pour leur venir en aide. Sur leur chemin, la police avait déjà mis en place un barrage au croisement entre le boulevard Adolphe Max et la petite ceinture de Bruxelles, que les manifestants ont tenté d’éviter en empruntant les petites rues avoisinantes. Une violente confrontation a alors éclaté dans ces rues. La police a lancé des grenades lacrymogènes, puis, équipée de matraques, a poursuivi les manifestants.

Sur la place du Luxembourg, des gaz lacrymogènes et un canon à eau ont également été utilisés pour disperser les manifestants restants. Plusieurs témoins ont rapporté que la police a fait usage de la force.

Plusieurs manifestants admis aux urgences

Un manifestant de la place du Luxembourg aurait été transporté à l’hôpital avec une blessure à la tête après avoir été frappé par un policier et son bouclier. Un autre activiste témoigne avoir “été roué de coups” après avoir voulu aider un ami qui gisait au sol après l’intervention policière. Belga a pu constater que la poursuite dans le centre-ville a également fait des blessés. Plusieurs activistes auraient été admis aux urgences.

La police a aussi dénoncé les violences des manifestants. Sur place, des graffitis ont été tagués sur des bâtiments et dans les tunnels, la circulation a été bloquée et des vélos en libre-service ont été jetés sur la voie publique afin d’empêcher la police de les poursuivre, a constaté Belga. “La police regrette profondément ces actes de violence, qui n’ont pas leur place dans une manifestation pacifique. Nous continuons à miser sur le dialogue et la sécurité de tous les citoyens“, a conclu la police.

Les manifestants déplorent quant à eux un usage disproportionné de la force par la police, alors que cette manifestation se voulait pacifique.

► Lire aussi | Flottille humanitaire vers Gaza : au moins trois Bruxellois arrêtés par Israël

Avec Belga – Photo : Belga