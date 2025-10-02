Flottille en mer vers Gaza : la Bruxelloise Latifa Gharbaoui et Alexis Deswaef ont été interceptés par Israël

Au moins deux Belges présents à bord des bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza ont interceptés par la marine israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s’agit de Latifa Gharbaoui et Alexis Deswaef.

Latifa Gharbaoui a été la première à avoir été indiquée dans une une liste partagée par l’organisation jeudi matin sur la messagerie Telegram. La Belge était présente sur le navire Spectre. Au total, sept Belges participent à la Global Sumud Flotilla.

Selon le système de suivi de l’organisation, la marine israélienne a déjà intercepté une quinzaine de bateaux de la flottille aux alentours de 6h00. L’embarcation néerlandaise Mohammed Bhar en fait notamment partie. Sept ressortissants néerlandais présents sur le navire ont également été interpellés, selon une porte-parole de l’organisation à l’ANP. L’activiste suédoise Greta Thunberg fait également partie des personnes interpellées par l’armée israélienne, selon une vidéo partagée par les autorités israéliennes.

► Lire aussi | Une délégation belge engagée avec 44 pays dans une flottille pour Gaza

Dans un message sur Instagram, le militant belge des droits humains Alexis Deswaef annonce avoir aussi été arrêté. “Si vous voyez cette vidéo, c’est que j’ai été illégalement arrêté par l’armée israélienne”, dit-il. Présent sur le Jeannot III, il a refusé de signer les documents légaux et a annoncé entamer une grève de la faim. “Libérez Gaza, libérez la Palestine”, dit-il.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BX1 (@bx1_actu)

■ Interview réalisée par Anaïs Corbin le 24 septembre



Environ une trentaine de bateaux de la flottille humanitaire continuent de naviguer vers la bande de Gaza, a annoncé plus tôt dans la nuit la Global Sumud Flotilla sur les réseaux sociaux. Le groupe d’action affirme être à 46 milles marins (85 kilomètres) de la côte gazaouie.

Le convoi veut briser le blocus de Gaza et livrer des médicaments et de l’aide humanitaire sur le territoire palestinien.

Les passagers des navires interceptés seront expulsés vers l’Europe, selon Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu’il expulserait vers l’Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes. “Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d’expulsion vers l’Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé”, a déclaré le ministère sur X.

Trois Belges parmi les sept présents sur la flottille ont été interpellés, a fait savoir Res Gieghase, l’un des porte-parole belges de la mission. La Bruxelloise Latifa Gharbaoui, qui était à bord du navire Spectre, fait notamment partie des activistes arrêtés.

Belga