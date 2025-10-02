Interception de la flottille humanitaire vers Gaza : des dizaines de personnes manifestent devant les Affaires étrangères

Au moins trois Bruxellois ont été arrêtés par l’armée israélienne.

En soutien à la flottille humanitaire arrêtée en route vers Gaza, la Global Sumud Flotilla, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes européennes, dont Bruxelles. Depuis 16h30, des manifestants se rassemblent devant les Affaires étrangères.

“Là où les gouvernements se couchent, les citoyens se lèvent“, peut-on lire parmi les pancartes des manifestants.

Israël a intercepté la flottille mercredi soir dans les eaux internationales, à environ 80 kilomètres de la côte. Selon les militants, cette interception était illégale au regard du droit international. Au moins un navire aurait été percuté. D’autres auraient été attaqués à coups de canons à eau. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer.

Au moins trois Bruxellois – l’avocat Alexis Deswaef, la militante Latifa Gharbaoui et l’artiste Navid Lari – ont été arrêtés par l’armée israélienne.

La situation d’un des navires de la Global Sumud Flotilla est incertaine. Israël indique que la flottille n’a pas franchi le blocus israélien de la bande de Gaza, mais les activistes affirment qu’un navire, le Mikeno, est à quelques kilomètres de l’enclave palestinienne. Les militants estiment que leur mission est un succès.

► Lire aussi | Les élèves du lycée Roger Lallemand à Saint-Gilles bloquent l’école après l’interception de la flottille pour Gaza

► Lire aussi | “En colère”, “La mission ne s’arrête pas là” : le témoignage de deux Belges toujours présents dans la flottille pour Gaza

BX1 – Photo : BX1