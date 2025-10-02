Les élèves du lycée Roger Lallemand à Saint-Gilles bloquent l’école après l’interception de la flottille pour Gaza

Au moins deux Belges présents à bord des bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza ont interceptés par la marine israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s’agit de Latifa Gharbaoui et Alexis Deswaef.

Après des étudiants de l’ULB, les élèves du Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles disent stop ! En effet, dans un communiqué, ils ont annoncé vouloir “s’insurger contre le manque de réaction de l’Etat belge”.

Pour eux, il ne protège pas assez les sept ressortissants belges qui se trouvent (et pour certains trouvaient) à bord des bateaux. De plus, ils pestent contre le “manque de prise de position ferme par rapport au génocide”.

Durant la matinée, ils ont créé des affiches “Free Palestine”, “From the river to the see, Palestine will be free”, “On est tous sur le même bateau”. Les élèves assurent avoir obtenu le soutien et l’aide du personnel éducatif, dans la cour, afin de “tout bloquer à l’école”.

Les élèves annoncent aussi que cette action ne sera pas isolée. “Nous nous sommes aussi réunis en assemblée générale pour faire émerger des propositions concrètes : médiatiser l’événement, créer des cours d’information sur l’actualité et mobiliser d’autres écoles pour tout bloquer chaque jeudi. Nous voulons aussi rappeler que le génocide à Gaza n’est pas le seul.”

En fin de communiqué, les élèves ont voulu faire passer quatre messages importants à leurs yeux. “L’Etat palestinien doit être reconnu sans condition par l’Etat belge. Les entreprises israéliennes doivent, de leur côté, être boycottées. Le partenariat économique de l’Europe avec Israël doit cesser. Le génocide de Gaza est une honte pour l’humanité”. Avant de terminer : “Nous sommes tous les enfants de Gaza.”