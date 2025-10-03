Uccle : l’École Active bloquée par des élèves en soutien à la flottille vers Gaza

Après les élèves du Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, ce sont désormais ceux de l’École Active, située rue de Stalle à Uccle, qui organisent une action de soutien à la flottille humanitaire vers Gaza, annonce la DH. Ce nouveau blocage intervient alors que la ministre de l’Education a envoyé ce vendredi une circulaire aux établissements pour leur rappeler les règles de l’obligation scolaire.

Le soutien à Gaza et la flotte humanitaire s’élargit dans les établissements scolaires. Ce vendredi, environ 200 élèves des 4,5 et 6e secondaires de l’école active, située rue de Stalle à Uccle, organisent un sitting et refusent d’entrer en classe pour protester contre l’arraisonnement de la flottille interceptée par l’armée israélienne. Sur des images diffusées par la DH, on voit les élèves arborer des vêtements rouges et des pancartes. “On veut la paix en 4K pas la guerre en live“, peut-on lire sur l’une d’elles.

Cette nouvelle manifestation intervient alors que Valérie Glatigny a envoyé ce vendredi une circulaire aux établissements pour leur rappeler les règles de l’obligation scolaire. “Le code de l’enseignement prévoit certes des cas de force majeure où les établissements sont autorisés à suspendre les cours, mais cette action de blocage n’en fait pas partie. Dès lors, il est bon de rappeler aux équipes éducatives, qui pourraient être concernées par ce type de situation, les termes exacts sachant que les heures de cours non données devront être récupérées”, rappelle la Ministre de l’Education.

