Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Uccle : l’École Active bloquée par des élèves en soutien à la flottille vers Gaza

Après les élèves du Lycée Intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, ce sont désormais ceux de l’École Active, située rue de Stalle à Uccle, qui organisent une action de soutien à la flottille humanitaire vers Gaza, annonce la DH. Ce nouveau blocage intervient alors que la ministre de l’Education a envoyé ce vendredi une circulaire aux établissements pour leur rappeler les règles de l’obligation scolaire.

Le soutien à Gaza et la flotte humanitaire s’élargit dans les établissements scolaires. Ce vendredi, environ 200 élèves des 4,5 et 6e secondaires de l’école active, située rue de Stalle à Uccle, organisent un sitting et refusent d’entrer en classe pour protester contre l’arraisonnement de la flottille interceptée par l’armée israélienne. Sur des images diffusées par la DH, on voit les élèves arborer des vêtements rouges et des pancartes. “On veut la paix en 4K pas la guerre en live“, peut-on lire sur l’une d’elles.

Cette nouvelle manifestation intervient alors que Valérie Glatigny a envoyé ce vendredi une circulaire aux établissements pour leur rappeler les règles de l’obligation scolaire. “Le code de l’enseignement prévoit certes des cas de force majeure où les établissements sont autorisés à suspendre les cours, mais cette action de blocage n’en fait pas partie. Dès lors, il est bon de rappeler aux équipes éducatives, qui pourraient être concernées par ce type de situation, les termes exacts sachant que les heures de cours non données devront être récupérées”, rappelle la Ministre de l’Education.

BX1 – Photo : Google Maps

 

Lire aussi :

Partager l'article

03 octobre 2025 - 10h39
Modifié le 03 octobre 2025 - 10h41
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales