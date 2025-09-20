Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Problèmes techniques avec l’enregistrement pour plusieurs compagnies à Brussels Airport

Le hall des départs de Brussels Airport désert : aucun vol ne décolle

La procédure doit dès lors se faire manuellement pour les transporteurs concernés.

Plusieurs compagnies aériennes actives à Brussels Airport faisaient face vendredi soir à des problèmes techniques pour l’enregistrement des passagers, a signalé l’aéroport de Zaventem.

L’impact sur les passagers restait limité, assure-t-on à Brussels Airport, où l’on dit également ne pas avoir reçu d’information sur des retards liés à ce problème technique. Le site internet de l’aéroport indiquait cependant de nombreux vols en retard à l’arrivée vendredi soir, ce qui se répercutait aussi sur l’heure de départ annoncée de ces avions.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

20 septembre 2025 - 11h12
Modifié le 20 septembre 2025 - 11h12
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales