Problèmes techniques avec l’enregistrement pour plusieurs compagnies à Brussels Airport

La procédure doit dès lors se faire manuellement pour les transporteurs concernés.

Plusieurs compagnies aériennes actives à Brussels Airport faisaient face vendredi soir à des problèmes techniques pour l’enregistrement des passagers, a signalé l’aéroport de Zaventem.

L’impact sur les passagers restait limité, assure-t-on à Brussels Airport, où l’on dit également ne pas avoir reçu d’information sur des retards liés à ce problème technique. Le site internet de l’aéroport indiquait cependant de nombreux vols en retard à l’arrivée vendredi soir, ce qui se répercutait aussi sur l’heure de départ annoncée de ces avions.

Belga