Pose de la première pierre du centre de départ de court séjour de Steenokkerzeel

L’emplacement du centre a été choisi délibérément: il se situe à Steenokkerzeel, près de l’aéroport de Bruxelles, entre les centres fermés déjà existants, à savoir le centre de transit “Caricole” et le centre de rapatriement “127bis”. Le bâtiment aura une capacité d’accueil de cinquante personnes, hébergées dans des chambres individuelles équipées chacune d’un lavabo, d’une toilette et d’une douche. Des lieux de détente et des espaces extérieurs seront aussi prévus, de même que des bureaux et une aile médicale.

Ce projet vise ainsi à appliquer la politique de retour avec plus d’efficacité et plus d’humanité. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du “Plan intégré d’infrastructures de retour”, qui vise aussi bien à accroître la capacité des centres fermés qu’à améliorer la qualité de vie dans les centres. Les travaux, débutés en septembre, devraient s’achever fin 2026.

L’objectif est que les personnes accueillies n’y séjournent que quelques jours, en attendant leur retour dans leur pays d’origine. “Chaque pierre posée ici constitue un pas en avant vers davantage de retours de personnes sans droit de séjour en Belgique: l’un des piliers de ma politique. Quiconque n’a pas de droit de séjour ou menace la sécurité de notre société doit quitter le pays”, estime Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Plus le séjour est court et plus le trajet entre le centre et l’aéroport est court, plus les chances de retour réussi sont grandes”, ajoute encore la ministre.

Ce nouveau centre est le premier de quatre nouveaux centres fermés que la Régie des Bâtiments réalisera pour l’Office des Étrangers. Outre Steenokkerzeel, trois autres centres ouvriront leurs portes à Zandvliet, Jumet et Jabbeke. Ce dernier remplacera le centre vétuste de Bruges. À terme, la Belgique comptera ainsi neuf centres fermés.

Grâce notamment à ces initiatives, la ministre ambitionne de doubler la capacité d’accueil de ces structures. “Avec ce gouvernement, nous nous engageons à augmenter les départs et à limiter les arrivées (de demandeurs d’asile, ndlr)”, déclare Annaleen Van Bossuyt. “C’est un défi majeur pour notre pays, comme pour les autres pays européens. Actuellement, seule une personne sur cinq tenue de retourner dans son pays d’origine le fait. Il est impératif d’améliorer cette situation. C’est pourquoi nous privilégions également les accords de réadmission, fondés sur le principe de la réciprocité: notre aide au développement sera conditionnée à la coopération des pays quant à la décision de réadmettre ou non les personnes concernées.”

La ministre souhaite également recruter 72 personnes supplémentaires d’ici la fin de l’année prochaine pour accompagner les vols de retour.