Les CPAS bruxellois prédisent une “catastrophe imminente” si l’absence de moyens persiste

La Fédération bruxelloise des CPAS a lancé lundi un “pressant ultimatum” aux autorités fédérales pour une mise en œuvre immédiate de leur engagement de compensation financière des CPAS amenés à voir des chômeurs de longue durée exclus solliciter auprès d’eux une allocation de subsistance.

“Si le gouvernement fédéral n’est pas en mesure, à six semaines seulement de l’entrée en vigueur de la réforme, de garantir les moyens prévus pour 2025 – 26 millions d’euros “répartis justement” et d’assurer la mise en œuvre complète du régime de compensations dès janvier 2026, il conviendra… d’envisager le report de la réforme dans son ensemble“, ont-ils fait valoir dans un communiqué.

En juillet dernier, la ministre de l’Intégration sociale a annoncé une enveloppe de 26 millions d’euros destinée aux CPAS afin de financer, en 2025, les premiers coûts liés à la réforme du chômage. Selon la Fédération des CPAS bruxellois, ces moyens doivent permettre l’engagement de personnel, l’adaptation de locaux et l’acquisition de matériel pour accueillir et accompagner dans les conditions adéquates une partie des 42.000 Bruxellois exclus de leur droit aux allocations de chômage et qui s’adresseront aux CPAS, dès le mois de janvier 2026.

Début octobre, la Fédération bruxelloise et son président avaient déjà tiré la sonnette d’alarme face à l’étau qui “se resserre inexorablement” et au centre duquel se trouvent “les personnes exclues des deux premières vagues, mais aussi les équipes et les administrations locales, … prises au piège de délais et moyens inadaptés”.

“Sans aller jusqu’à mettre en doute l’engagement du gouvernement fédéral envers les trois Fédérations de CPAS du pays, force est de constater qu’une crainte grandissante est bien installée et la question de savoir si on veut réellement donner les moyens nécessaires à la réussite de la politique fédérale se pose” dans la mesure où “le gouvernement ne semble toujours pas s’être accordé sur l’exécution de son engagement pourtant prioritaire. De plus, l’absence d’avancées quant au budget fédéral 2026 ne peut en aucune manière lier les deux questions“, ont souligné les CPAS bruxellois.

Belga – Photo Belga