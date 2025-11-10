Réforme du chômage : l’Onem envoie une troisième vague de lettres d’avertissement

Après les deux premières salves de septembre et octobre, l’Onem enverra à partir du 12 novembre la troisième vague de lettres d’avertissement informant les demandeurs d’emploi de la fin prochaine de leur droit aux allocations, dans le cadre de la réforme du chômage. 12.989 Bruxellois sont concernés.

Cette nouvelle vague concerne 47.691 personnes se trouvant dans la troisième période d’indemnisation et ayant cumulé moins de huit années de chômage complet au cours de leur carrière (13.839 en Flandre, 12.989 à Bruxelles, 20.675 en Wallonie, 188 en Communauté germanophone). Ces personnes perdront leur droit aux allocations à partir du 1er avril 2026.

L’envoi se fera par courrier postal à partir du 12 novembre, et via l’eBox électronique dès le 11 novembre. Trois autres vagues sont prévues en 2026 pour les personnes relevant des premières et deuxièmes périodes d’indemnisation, selon la durée de leur carrière.

Enfin, de nouveaux envois sont prévus à la mi-janvier pour les demandeurs d’emploi qui se situent dans la deuxième période d’indemnisation. Ils perdront leur droit le 1er juillet 2026.

