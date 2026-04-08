Plusieurs ailes du Muséum des Sciences naturelles sont désormais classées par le gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a classé mercredi plusieurs ailes du Muséum des Sciences naturelles et de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

L’aile Janlet, achevée en 1905, a été classée monument historique, et l’aile de Vestel ainsi que le Service géologique de Belgique ont été inscrits sur la liste des sites à préserver, a annoncé Ans Persoons, secrétaire d’État bruxelloise en charge du Patrimoine, lors d’une visite sur place. Désormais, l’ensemble du bâtiment est protégé.

L’aile Janlet, conçue par l’architecte du même nom, Émile Janlet, fut construite entre 1898 et 1906. Elle constitue en réalité une extension de l’aile existante de l’ancien monastère des Rédemptoristes. En 1891, lors de l’ouverture officielle du musée, l’architecte fut chargé de concevoir cette extension et d’en mener à bien la construction. L’aile, de style néo-Renaissance flamand, se caractérise par l’utilisation de matériaux naturels apparents, notamment le fer et le verre, qui font office d’éléments novateurs.

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Par ailleurs, à l’initiative de Mme Persoons, le gouvernement régional a inscrit l’aile de Vestel sur la liste de protection, ainsi que le bâtiment du Service géologique de Belgique. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un classement complet, cette mesure de protection offre la possibilité d’effectuer de futurs aménagements, notamment au niveau du mobilier et de l’architecture intérieure des bâtiments situés rue Vautier et rue Jenner. Le site abrite encore de nombreux laboratoires, rendant ces rénovations d’autant plus importantes.

L’aile de Vestel a été conçue par Lucien De Vestel, né à Ixelles en 1902 et issu d’une famille d’architectes. Contrairement à l’aile Janlet, elle est de style moderniste. L’intérieur, en particulier, est imposant et fait partie d'”une œuvre d’art totale” : l’architecte a conçu à la fois l’aménagement intérieur et le bâtiment lui-même. Les façades sont ornées de matériaux sobres et de céramiques en grès. À l’intérieur, on découvre principalement du marbre rouge, des boiseries en chêne et des portes en bois de kambala. Le mobilier conçu par Lucien De Vestel y est également conservé : fauteuils, table de conférence, bureaux, armoires, etc.

Belga – Photo : BX1