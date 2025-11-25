“Plus vite on agit, moins ce sera douloureux”, Dirk De Smedt sur le déficit de la Région bruxelloise

Invité dans Bonjour Bruxelles, le nouveau ministre des Finances, Dirk De Smedt (Open Vld), a confirmé que la Région fait face à une situation budgétaire difficile, mais estime qu’un redressement rapide reste possible.

“Le problème budgétaire d’aujourd’hui est né de la suite de crises inévitables (covid, énergie), le déficit est relativement récent. Si on agit maintenant, je pense que dans 4-5 ans, le redressement pourrait être possible”, explique le ministre.

Alors que les négociations budgétaires se poursuivent autour de Georges-Louis Bouchez, l’objectif annoncé serait de réaliser un milliard d’euros d’économies. “C’est inévitable. Chaque euro supplémentaire au delà d’1 milliard sera aussi bienvenu”, glisse Dirk De Smedt qui refuse de parler d’accord, tant que les discussions ne sont pas abouties.

Douzièmes provisoires

La Cour des comptes juge que le projet de douzièmes provisoires pour début 2026 “contourne les prérogatives du Parlement”, en raison de l’absence d’estimations de recettes et de la suppression de la spécialité budgétaire. Elle rappelle que les dispositifs provisoires de 2024 incluaient ces estimations “pour des raisons de transparence”.

Dirk De Smedt admet que le cadre adopté l’an dernier était “excessif”, mais estime que le nouveau dispositif reste fonctionnel : “Trois douzièmes suffisent en affaires courantes, et les glissements prévus entre lignes budgétaires sont nécessaires pour garantir la continuité.”

Titres-services : une hausse salariale compliquée

Concernant la hausse votée en commission des finances pour les aides ménagères, le ministre avertit : “Trouver 13 millions si tard dans l’année est très difficile. Il faut veiller à ce que les finances suivent les décisions et à pouvoir tenir ses promesses”.

Quant au retrait de Belfius comme banque de la Région bruxelloise, pour Dirk De Smedt cela relève plus d’un raisonnement économique que d’une volonté de pression politique. “On ne peut pas nier la crise institutionnelle et financière que traverse Bruxelles”.

Le ministre dit avoir pris contact avec d’autres acteurs et assure que le processus de marché se poursuivra normalement.

