Salaires des aides-ménagères : une résolution DéFI-PS pour accorder l’augmentation à Bruxelles validée en commission

Le gouvernement bruxellois, en affaires courantes, n’avait été informé de la chose qu’à quelques heures de la signature officielle de l’accord.

Conséquence directe, le principe ‘à travail égal, salaire égal’ n’est plus respecté, ce que déplorent les auteurs Jonathan de Patoul (DéFi) et Karine Lalieux (PS) qui ont fondu leurs propositions de résolution respectives en un texte, lundi soir. Ils ont été rejoints dans leur indignation par l’ensemble des intervenants en commission.

Ils ont été soutenus par l’ensemble des intervenants sur ce principe, mais pas sur les modalités d’une augmentation à Bruxelles.

Le texte vise à inciter le gouvernement bruxellois à mettre en oeuvre l’augmentation avec effet rétroactif en 2025 quitte à se servir des provisions budgétaires à hauteur de 13 millions d’euros pour ce faire. Le texte est soutenu par DéFI, le PS, Ecolo, la Team Ahidar, le PTB et les Engagés.

■ Reportage | Des syndicats réunis pour dénoncer une “discrimination” envers les aides-ménagères bruxelloises

Le MR et la N-VA se sont abstenus. Comme l’Open Vld et le CD&V, ces deux formations considèrent qu’il faut tenir compte de la situation budgétaire difficile de la Région bruxelloise et qu’il faut neutraliser dans les finances régionales l’augmentation de dépense qu’entrainerait inévitablement une hausse de salaire.

Sur ce plan, le MR, via Clémentine Barzin, aurait voulu voir inséré dans le dispositif un amendement prévoyant un mécanisme budgétairement neutre, inscrit dans la durée, consistant à supprimer le plafond des frais administratifs de 0,30 € actuellement appliqué, à permettre que ces frais administratifs contribuent directement à la revalorisation salariale des aide-ménagères; et à réduire la déduction fiscale applicable aux titres-services de 15% à 10%, dès janvier.

Une majorité de la commission l’a rejeté, pas toujours pour les mêmes raisons d’ailleurs, dans le cadre de la proposition de résolution. Mais cette proposition d’amendement sera remise sur la table par le MR, d’ici une bonne semaine en commission des Affaires économiques, à l’occasion de l’examen de propositions d’ordonnance sur le sujet qui y seront débattues pour tenter de fixer une solution pérenne.

Belga