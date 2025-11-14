Des syndicats réunis pour dénoncer une “discrimination” envers les aides-ménagères bruxelloises

Les syndicats ont dénoncé l’arrêt des discussions sur le dossier de l’augmentation salariale des aides-ménagères bruxelloises.

Contrairement à leurs homologues de Wallonie et de Flandre, les aides-ménagères bruxelloises n’ont pas bénéficié de la hausse de salaire de 0,77 euro par heure convenue en juillet dernier par les syndicats et employeurs du secteur des titres-services dans le cadre d’une convention collective de travail (CCT).

“Une discrimination inacceptable”, a dénoncé Marina Künzi, permanente syndicale pour la CSC Alimentation et Services. “On a un blocage parce qu’on a un gouvernement en affaires courantes, mais aussi parce que des partis sont en train de négocier une majorité.”



“Il y a urgence. Normalement cela devait être discuté début octobre. Tout était prêt pour trouver des solutions à temps”, a déclaré Ben Debognies, membre de la CSC.

Karine Lalieux, députée PS au parlement bruxellois, s’est adressée aux syndicats présents sur place, leur promettant de mettre le sujet sur la table la semaine du 24 novembre.

“On est contents de voir que grâce à nos actions, cela bouge au niveau du parlement et que les partis nous écoutent”, a réagi Marina Künzi. “On est encore au début du cheminement. C’est positif, mais on ne va pas lâcher jusqu’à ce qu’il y ait une augmentation sur la fiche de paie des aides ménagères.”

“Vous pouvez être certains que l’on va le faire”, a de son côté affirmé Georges-Louis Bouchez (MR), également présent ce vendredi au parlement bruxellois, en parlant de l’augmentation salariale. Le président du parti libéral a insisté sur l’importance de trouver le chemin de financement pour cette augmentation salariale. Selon lui, le budget bruxellois doit d’abord être voté en priorité.