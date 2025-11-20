La Région bruxelloise doit se trouver une nouvelle banque

La banque Belfius a annoncé à la Région bruxelloise la fin de la relation bancaire entre les deux parties au 31 décembre, écrivent L’Echo et De Tijd jeudi.

Des discussions sont en cours et la banque pourrait assurer une sorte de service de base pendant les six premiers mois de l’année 2026, mais les choses sont claires : la Région devra se trouver une nouvelle banque. “Il y a une semaine, j’ai saisi en urgence le gouvernement avec un marché public pour trouver un nouveau banquier”, a expliqué à L’Echo le ministre bruxellois du Budget, Dirk De Smedt (Open Vld).

Des discussions ont eu lieu entre les parties pour renouveler la relation bancaire jusqu’au 31 mars 2027, mais elles ont échoué.

Pour justifier le non-renouvellement de son contrat de banquier, Belfius a, dans différents courriers envoyés au gouvernement bruxellois, évoqué la dégradation de la note de la Région par Standard & Poor’s, le déficit budgétaire, l’absence de visibilité sur le budget 2026 et sur les mesures d’assainissement et l’absence de gouvernement.

avec Belga