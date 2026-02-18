Pas de nouvel échevin à Uccle après le départ de Boris Dilliès à la tête de la Région

L’ancienne Première échevine d’Uccle Valentine Delwart (MR) a succédé au bourgmestre Boris Dilliès (MR), désigné samedi matin ministre-président bruxellois. Qui pour la remplacer à l’échevinat vacant? Personne, annonce la commune ce mercredi.

“Alors que nous avons approuvé jeudi dernier le budget 2026 qui prévoit des mesures visant à demander des efforts tant aux Ucclois qu’à l’administration, il nous est immédiatement apparu évident que des économies devaient également être opérées par le Collège“, indique Valentine Delwart. Celle-ci récupère donc les attributions du bourgmestre empêché et garde ses compétences liées à l’économie et au commerce. En ne procédant pas à la désignation d’un nouvel échevin, le Collège compte désormais 9 membres, en ce compris le président du CPAS, plutôt que 10 précédemment.

► Lire aussi | Valentine Delwart succède à Boris Dilliès comme bourgmestre d’Uccle : “On va poursuivre le travail d’équipe”

La nouvelle répartition des compétences sera d’application à partir du lundi 23 février:

– Valentine Delwart (LB) : Police, Informations communales, Communication, Coordination grands projets, Propreté publique, Économie, Commerce, Horeca, Prévention, Manifestations publiques, Devoir de mémoire, Sanctions administratives, Secrétariat central, Affaires générales, Prêt de matériel, Solidarité internationale, Affaires européennes, Tourisme.

– Thibaut Wyngaard (Ecolo-Groen): Logement, Rénovation urbaine, Sports, Propriétés communales, Régie foncière, Espace public, Travaux publics, Transport, Réservation de stationnement.

– Jonathan Biermann (LB) : Urbanisme, Cadastre, Patrimoine urbanistique, Mobilité, Architecture, Rénovation et maintenance, Jeunesse, Informatique, SIPPT, Planification d’urgence.

– Maëlle De Brouwer (Ecolo-Groen) : Égalité des chances, Égalité des genres, Climat, Environnement, Droits et Bien-être animal, Participation citoyenne, Espaces verts, Action sociale.

– Carine Gol-Lescot (LB) : Éducation, État Civil, Population, Étrangers, Naissances-mariages, Décès, Cimetières, Finances, Taxes.

– Odile Margaux (LB) : Culture, Ressources humaines, Parking, Économat, Assurances, Affaires juridiques, Simplification administrative, Archives, RGPD, Contrôle interne et Sécurité de l’information.

– Jean-Luc Vanraes (LB) : Affaires Néerlandophones, Bibliothèques, Santé, Seniors, Personnes en situation de handicap, Cultes.

– Diane Culer (LB) : Familles, Crèches, Parascolaire, Extrascolaire, Centrales des marchés.

► Lire aussi | Le non-bilinguisme de Boris Dilliès “dérange” Elke Van den Brandt