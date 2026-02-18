Gouvernement bruxellois : le non-bilinguisme de Boris Dilliès “dérange” Elke Van den Brandt

Il avait été demandé au préalable à M. Bouchez de tenir compte des aptitudes linguistiques dans la composition du gouvernement bruxellois, a déclaré Elke Van den Brandt, dans un podcast du quotidien Het Laatste Nieuws.

Boris Dilliès a lui-même admis qu’il ne parlait pas suffisamment bien le néerlandais et a promis d’améliorer son niveau.

“Bruxelles est une ville bilingue. Les néerlandophones rencontrent souvent des problèmes dans les hôpitaux ou les administrations communales. Le fait que le néerlandais ne soit pas reconnu comme une exigence absolue pour un ministre-président est donc quelque chose qui nous dérange”, a déclaré Elke Van den Brandt.

Elle a dit espérer que M. Dilliès prendrait son engagement plus au sérieux que celui de M. Bouchez, qui promet également depuis des années d’améliorer ses aptitudes. “Je ne l’ai jamais entendu prononcer une seule phrase complète en néerlandais”, a-t-elle commenté. “J’espère que M. Dilliès prendra cet engagement plus au sérieux. Je pars du principe qu’il va se plonger dans l’apprentissage à un rythme soutenu. C’est un homme intelligent, je pense qu’il maîtrisera rapidement le néerlandais.”

