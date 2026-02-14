Le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès nommé ministre-président du gouvernement bruxellois

Les nouveaux ministres ont prêté serment au Parlement bruxellois. La prestation au Palais royal doit avoir lieu à 10h.

“Après 22 ans dans l’opposition, les libéraux reviennent à la tête du Gouvernement bruxellois et y occuperont la Ministre Présidence qui sera confiée à Boris Dilliès“, a annoncé ce samedi matin le président du MR Georges-Louis Bouchez. “Fort de son expérience de Bourgmestre, il connaît parfaitement Bruxelles et a démontré ses grandes capacités de chef d’équipe.”

Le casting complet

Boris Dilliès prend donc la tête de l’exécutif bruxellois dont on connait désormais les membres et la répartition des compétences. Selon nos informations, il sera remplacé à la tête de la commune d’Uccle par Valentine Delwart.

Autre surprise annoncée ce samedi matin par le MR, Audrey Henry, la bougmestre de Schaerbeek, a été désignée comme secrétaire d’Etat de l’Urbanisme et de la Propreté.

Pour le PS, Ahmed Laaouej sera ministre de l’Action sociale et des solidarités, en charge des Pouvoirs Locaux, de l’Égalité et du Soutien scolaire et Karine Lalieux se verra confier, en qualité de secrétaire d’État, le Logement, le secteur des Taxis et les Infrastructures sportives.

Pour Les Engagés, le fondateur de BeCentral Laurent Hublet sera ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Economie.

Pour Groen, Elke Van den Brandt poursuivra en tant ministre de la Mobilité.

Pour Vooruit, Ans Persoons, secrétaire d’État chargée de l’Urbanisme et du Patrimoine dans le gouvernement Vervoort restera secrétaire d’État. Ses compétences seront celles de l’Environnement, du Climat, de la Rénovation urbaine et des Monuments et sites.

Du côté d’Anders, Dirk De Smedt, devenu ministre des Finances en octobre dernier, a confirmé ce vendredi qu’il serait ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Informatique.

Le CD&V, qui a participé aux négociations et a fait valider l’accord par ses instances, n’aura pas de poste ministériel ou de secrétaire d’État, mais son représentant Benjamin Dalle sera tout de même régulièrement “invité au gouvernement”.

BX1 – Photo : Belga