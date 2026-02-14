 Aller au contenu principal
Valentine Delwart succédera à Boris Dilliès comme bourgmestre d’Uccle

La Première échevine d’Uccle Valentine Delwart (MR) succèdera au bourgmestre Boris Dilliès, désigné samedi matin ministre-président bruxellois. Celui-ci l’a annoncé peu avant sa prestation de serment. L’information a été confirmée à BX1 par l’intéressée, également présente au Parlement bruxellois.

Revoir | Valentine Delwart ne croit pas en la coalition “Guinness”: “Ils offrent Bruxelles au PTB” (19/12/2025)

BX1 – Photo : Belga

