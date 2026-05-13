Palais du Midi non classé: “L’histoire ne s’arrête pas là, ce n’est pas encore un échec”

Le gouvernement bruxellois ne suivra pas l’avis de la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS) concernant le Palais du Midi, situé avenue de Stalingrad. “Il n’y aura pas de classement”, avait confirmé mardi sur BX1 la secrétaire d’État Ans Persoons. “On a l’impression malheureusement que l’histoire se répète mais on a encore beaucoup de choses à faire. Ce n’est pas encore un échec”, réagit Marion Alecian, directrice de l’ARAU, dans Bonjour Bruxelles.

Le Palais du Midi représente environ 40.000 m² de surface bâtie sur un hectare. La CRMS recommandait pourtant le classement des façades et des toitures de l’aile nord, ainsi que de certains éléments intérieurs, notamment l’organisation des commerces au rez-de-chaussée. Le nouveau gouvernement bruxellois a décidé, dans sa déclaration de politique régionale, de mettre en pause le projet de prolongement du métro 3 Gare du Nord – Bordet, au nom de la rigueur budgétaire. Sur le tronçon Nord-Albert en revanche, un achèvement des travaux de tunnel sous le Palais du Midi – en procédant à sa démolition partielle – est toujours prévu pour permettre, au minimum, le passage de trams à cet endroit.

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Un classement du Palais du Midi aurait permis de garantir sa conservation, mais l’avis de la CRMS n’est pas contraignant pour le gouvernement bruxellois. “On a l’impression malheureusement que l’histoire se répète“, réagit Marion Alecian, directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU). “Et oui, si ça va dans cette direction là, c’est un échec dans le sens où on n’aurait pas réussi à sensibiliser le milieu politique et le nouveau gouvernement sur la valeur patrimoniale et les effets d’une démolition possible du Palais du Midi. Mais l’histoire ne s’arrête pas là non plus. La secrétaire d’Etat en charge du patrimoine va proposer une décision de non classement, ce n’est pas encore fait même si ça va sûrement être le cas, mais on a tout un tas d’autres possibles réactions après cette décision de classement.”

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“Réintroduire une procédure de classement, ça n’aurait plus vraiment de sens“, ajoute Marion Alecian. “Mais ce qui est tout à fait regrettable et étonnant malgré tout, c’est qu’on a un avis positif favorable de la Commission royale des Monuments et Sites, donc une commission indépendante qui soutient la demande de classement, et ça nous donne quand même certains moyens juridiques pour contester cette décision de classement. Ce qu’on va faire à présent, c’est de continuer à sensibiliser sur la valeur patrimoniale, la valeur sociale, l’importance de maintenir les intérieurs du Palais du Midi. De plus en plus de personnes, pas seulement dans le quartier, mais dans toute la région, se sentent concernées par le maintien de ce monument historique. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Ce n’est pas encore un échec.“