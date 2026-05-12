Le gouvernement écarte le classement du Palais du Midi : “Une catastrophe” pour les experts du patrimoine

Le gouvernement bruxellois ne classera pas le Palais du Midi, malgré les recommandations de la Commission royale des Monuments et Sites. Une décision dénoncée par l’ARAU, qui y voit “une catastrophe” pour le patrimoine et le quartier Stalingrad.

Le gouvernement bruxellois ne suivra pas l’avis de la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS) concernant le Palais du Midi, situé avenue de Stalingrad. “Il n’y aura pas de classement”, a confirmé ce matin sur BX1 la secrétaire d’État Ans Persoons. Elle défend toutefois la poursuite du chantier : “Je vais me battre pour continuer et terminer le chantier. Le quartier en souffre énormément.”

Le Palais du Midi représente environ 40.000 m² de surface bâtie sur un hectare. La CRMS recommandait pourtant le classement des façades et des toitures de l’aile nord, ainsi que de certains éléments intérieurs, notamment l’organisation des commerces au rez-de-chaussée.

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Cette décision suscite de vives réactions du côté des associations de défense du patrimoine. Marion Alecian, directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), estime que ce choix est “une catastrophe”. “On est encore plus inquiets car cette décision signifie que le gouvernement prépare le terrain d’un nouveau permis de démolition et s’écarte de l’avis des experts du patrimoine”, déplore-t-elle.

Elle critique également la poursuite du chantier lié au métro : “Le gouvernement veut poursuivre le chantier pendant encore une dizaine d’années, non pas pour un projet de métro, mais de pré-métro qui ne sera pas vraiment utile au quartier.”

Selon Marion Alecian, les estimations les plus optimistes évoquent une reconstruction du Palais du Midi “en 2035-2036”.