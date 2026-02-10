“On ne voulait pas devenir le réservoir de parking” : Jette assume la zone verte

Jusqu’ici située en zone bleue, Jette a dû “emboîter le pas” à ses communes voisines qui avaient déjà prévues le passage en zone verte. Selon la bourgmestre, ne rien faire aurait simplement déplacé la pression automobile vers Jette, transformant la commune en “réservoir de parking”. Claire Vandevivere était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

La commune de Jette est passée en zone verte de stationnement, une décision que la bourgmestre assume tout en reconnaissant qu’elle a suscité interrogations et inquiétudes parmi les habitants.

“Nous avons été un peu poussés dans le dos par nos voisins, oui”, admet-elle. Mais l’objectif premier, insiste-t-elle, n’est pas financier : il s’agit avant tout de protéger la qualité de vie des riverains et de préserver l’accessibilité des zones commerciales, des hôpitaux et des quartiers sensibles au report de stationnement.

Sur l’efficacité du dispositif, il est encore trop tôt pour tirer un bilan. Les codes visiteurs et tarifs préférentiels viennent d’être mis en place ; il faudra plusieurs semaines pour observer si la rotation des véhicules s’améliore réellement.

Survol de Bruxelles

Autre dossier sur la table : le survol aérien de Bruxelles. Si plusieurs bourgmestres (Schaerbeek, Molenbeek, Koekelberg) ont interpellé le cabinet du ministre de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés) à propos de la route aérienne dite “Route 7”, Jette subit cette trajectoire depuis plus de dix ans. Selon la bourgmestre, Claire Vandevivere, l’assouplissement des normes de vent a multiplié l’usage de pistes non préférentielles, au détriment des quartiers densément peuplés.

Aucune solution structurelle n’est attendue avant octobre 2026. D’ici là, Jette plaide pour un retour à des normes de vent plus strictes afin de privilégier à nouveau les pistes préférentielles.

■ Interview de Claire Vandevivere (LB), bourgmestre de Jette au micro de Vanessa Lhuillier