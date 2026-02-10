Survol intensif du nord-ouest de Bruxelles : Jean-Luc Crucke se défend

Les bourgmestres de Koekelberg, Schaerbeek et Molenbeek-Saint-Jean ont fait part lundi de leur déception, après une récente réunion avec le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke (Les Engagés) au sujet de l’usage fréquent d’une nouvelle route aérienne. Celle-ci engendre, depuis l’été dernier, un survol intensif de 450.000 habitants de la capitale.

Nuisances sonores excessives, vols de nuit intempestifs et fréquence élevée des vols empoisonnent la vie des riverains, selon eux. Ils dénoncent le non-respect du caractère temporaire de la route, prolongée jusqu’en octobre, et le manque de responsabilité politique du ministre Crucke, qui renvoie au contrôleur aérien Skeyes.

Dans un communiqué diffusé lundi soir, le cabinet de Jean-Luc Crucke souligne que la situation actuelle découle de la mise en conformité par rapport à une obligation européenne en matière de navigation aérienne. “Les trajectoires aériennes relèvent d’une analyse strictement technique et opérationnelle” élaborée par l’administration compétente (le SPF Mobilité) et Skeyes.

“Aucune décision politique n’a été arrêtée en vue de favoriser ou de pénaliser un territoire en particulier”, souligne le ministre, selon qui la décision de favoriser la route concernée a été prise sur base de l”‘unique proposition de Skeyes”.

Ce tracé a été prolongé jusqu’à fin octobre à la demande de l’administration (la DGTA au sein du SPF Mombilité) afin de lui permettre de finaliser les analyses d’impact et d’éventuelles alternatives, explique son cabinet.

L’utilisation de la piste 07L est par ailleurs un choix dicté par les conditions de vent, conformément aux règles de sécurité, invoque-t-il encore.

Le ministre affirme qu’il rencontrera les bourgmestres qui en feront la demande par le biais de la conférence des bourgmestres bruxellois en présence du SPF Mobilité et de Skeyes.

