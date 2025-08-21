Obstacle au métro 3, le Palais du Midi ne sera pas classé

La demande de classement du Palais du Midi au patrimoine introduite par l’ASBL Arau en juillet 2023 a été déclarée caduque ce mercredi, apprend-on jeudi dans Le Soir.

Plus rien ne s’oppose donc à ce qu’Urban.brussels, l’administration bruxelloise de l’urbanisme, délivre le permis demandé par la Stib en vue de démanteler l’intérieur de ce bâtiment de 165 mètres de long proche de la gare du Midi dans le cadre des travaux de la future ligne de métro 3.

Le permis devrait être délivré dans les jours qui viennent. L’Arau a toutefois réintroduit une nouvelle demande de classement. C’est l’absence de positionnement du gouvernement bruxellois en affaires courantes dans le dossier qui a fait capoter le classement. Il avait en effet jusqu’à ce mercredi pour se prononcer sur l’entame ou non de la procédure. Faute de consensus en interne, aucune décision n’a été rendue dans le délai imparti. Ce n’est pas parce que le permis est délivré qu’il sera exécuté et que le Palais du Midi sera démonté, fait-on valoir au cabinet de la secrétaire d’Etat au Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit).

La décision finale revient à la Stib et au gouvernement. Au cabinet de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), on précise qu’un accord est intervenu au sein du gouvernement à la mi-juillet pour demander à la Stib de ne pas entamer “de travaux irréversibles” tant qu’existe la possibilité de recours suspensifs contre le permis, à savoir une période de deux mois.

avec Belga