L’Arau dépose une nouvelle demande de classement pour le Palais du Midi

Peut-on classer le Palais du Midi ? Et ainsi bloquer, voir enterrer le projet d’extension du métro nord ? C’est l’idée de l’Arau, l’Atelier de Recherche et d’action Urbaines, très opposée à ce chantier. L’entité a déjà introduit une première demande qui n’avait finalement pas abouti, mais les militants ne veulent rien lâcher, tandis que le gouvernement en affaire courante ne tranche pas.

Les congés du bâtiment sont terminés et pourtant pas l’ombre d’un ouvrier devant le palais du midi. La procédure initiale de classement introduite par l’Arau est restée lettre morte. Le gouvernement bruxellois avait pourtant jusqu’à aujourd’hui pour l’analyser, mais il ne l’a pas fait. Résultat, l’association a décidé de réintroduire une nouvelle demande pour s’assurer que la démarche soit bien prise en compte.

Cette demande n’est évidemment pas vide de sens. Elle a pour objectif de protéger le bâtiment, qui doit être démonté dans le cadre du chantier du métro 3. Le permis de démolition devrait être octroyé dans les prochains jours, mais la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a demandé à la STIB de ne pas entamer la démolition. “C’est au prochain gouvernement de décidé. Entre temps, nous allons éviter que des actes irréversibles ne soient posés. Le chantier continu, mais de sorte qu’on puisse tout de même revenir en arrière”, détaille-t-elle.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé