Le CSS appelle à une meilleure protection des jeunes face aux écrans et réseaux sociaux

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) appelle à une meilleure protection des jeunes lorsqu’ils utilisent les écrans, en particulier les réseaux sociaux.

“Les écrans et les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de la vie des enfants et des jeunes“, indique le CSS jeudi. “Dans certains cas, leur utilisation peut nuire à leur santé physique et mentale. Le Conseil Supérieur de la Santé propose donc de nouvelles recommandations adaptées à l’âge afin de réduire les risques tout en préservant les bénéfices potentiels pour les jeunes qui grandissent dans un monde numérique“.

La plupart des experts du CSS ne sont pas favorables à une interdiction totale des smartphones avant 13 ans, invoquant un manque de preuves scientifiques suffisantes et des difficultés pratiques importantes. Le CSS préconise donc une approche progressive, en limitant l’exposition aux écrans avant 24 mois, puis en l’introduisant progressivement, idéalement en faisant du co-visionnage parent-enfant.

Par précaution, le CSS recommande de ne pas créer de comptes sur les plateformes numériques avant l’âge de 13 ans sans consentement parental, et de ne pas permettre une utilisation passive sans supervision parentale. Il recommande aussi de bannir le smartphone pendant les repas et à partir du coucher. De 13 à 16 ans, l’accent doit être mis sur le dialogue et l’éducation aux médias, en guidant progressivement les enfants vers une utilisation responsable et autonome des écrans, avance le CSS.

Le CSS préconise par ailleurs une approche intégrée, l’utilisation des écrans devant être comprise comme faisant partie d’un défi sociétal plus large. “Seule une combinaison coordonnée d’actions éducatives, préventives, réglementaires et de soutien peut réduire les risques tout en préservant les bénéfices potentiels des technologies numériques pour les jeunes“, selon le CSS.

Belga