Des enfants préparent des “shoebox” contenant des aliments et des lettres de vœux pour les plus démunis

Une initiative qui fait chaud aux cœur : des enfants de plusieurs écoles bruxelloises remplissent des boîtes à chaussures avec des vivres non périssables, mais aussi des lettres de vœux. Elles sont ensuite offertes à des personnes en grande précarité.

Les élèves de l’école Notre-Dame des Grâces, à Woluwe-Saint-Pierre, ont participé à une action solidaire en préparant des “shoebox” destinées aux personnes dans le besoin. Remplies d’aliments non périssables, faciles à consommer, mais aussi des dessins et des petits mots, ces boîtes visent à sensibiliser les enfants à la solidarité. L’opération a permis de récolter 527 boîtes cette année. Elles seront distribuées par l’opération Thermos lors de ses maraudes hivernales.

■ Reportage de Maria Bemba, Loïc Bourlard et Corinne De Beul