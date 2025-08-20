Nouveaux tirs à Molenbeek : des douilles découvertes rue Ulens

Des douilles ont été découvertes mercredi matin dans la rue Ulens, à Molenbeek-Saint-Jean, ont indiqué plusieurs médias. Le parquet de Bruxelles a confirmé l’information, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une fusillade avérée.

Selon le ministère public, les services de police ont bien constaté la présence de douilles sur la voie publique, mais aucune trace de coups de feu n’a été relevée aux alentours. “Il n’y a pas de blessés, pas d’impact de balles et aucun suspect n’a été retrouvé sur place”, insiste-t-on au parquet.

Les circonstances exactes demeurent floues. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment les douilles se sont retrouvées dans la rue et si elles sont liées à des tirs récents ou plus anciens. À ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée.

L’enquête est en cours afin de rassembler davantage d’éléments et d’éclaircir les faits.

Avec Belga