Fusillade le 7 août à Anderlecht : le jeune homme tué avait 17 ans

Le jeune homme tué le 7 août par balles dans le parc Dauw, près de la place Alphonse Lemmens à Anderlecht, était âgé de 17 ans. L’information a été rapportée par le média flamand Bruzz et confirmée mardi par le parquet de Bruxelles. La victime n’avait pas pu être identifiée immédiatement après les faits, mais son identité a été établie par les enquêteurs une dizaine de jours plus tard.

Les coups de feu se sont produits jeudi 7 août vers 20h00 dans le parc Dauw. Le jeune homme avait été grièvement blessé par balles et transporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures. Sur place, la police avait interpellé une personne et retrouvé plusieurs douilles. Selon Bruzz, il s’agirait d’un jeune en séjour irrégulier en Belgique. Le parquet n’a toutefois pas souhaité commenter cet élément. Depuis le début de l’été, Bruxelles a déjà été le théâtre de vingt-trois fusillades.

Depuis janvier, soixante incidents de ce type ont été recensés dans la capitale. La plupart des fusillades survenues ces dernières semaines sont liées au trafic de drogue, indique le parquet. Au total, ces violences par armes à feu ont fait sept morts cette année. Le jeune homme tué au parc Dauw est le plus jeune de ces victimes.

