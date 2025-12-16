Saint-Gilles: une habitation de la rue de Prague ciblée par des tirs

La façade d’une habitation située dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles a été la cible de tirs lundi matin. L’information a été révélée par Sudinfo et a été confirmée par la zone de police locale Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

L’incident a eu lieu lundi matin vers 5h00 dans la rue de Prague. Il n’y a pas eu de blessé. Le parquet de Bruxelles a été informé et a ouvert une enquête.

Une autre habitation, située rue du Métal, à Saint-Gilles avait été la cible de coups de feu, dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs balles avaient perforé la façade et les vitres d’une maison familiale, mais personne n’avait été blessé.

Dans plusieurs médias, le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, a établi un lien avec le milieu de la drogue. Selon lui, les jeunes qui vivent dans la maison touchée rue du Métal se sont vu imposer l’année dernière une interdiction de se rendre sur la place Bethléem parce qu’ils étaient impliqués dans un trafic de drogue.

