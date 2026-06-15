18.660 euros découverts après une infraction au code de la route

A Berchem-Sainte-Agathe, une infraction au code de la route faite par un automobilise a mené les policiers à découvrir un montant total de 18.660 euros.

Le mercredi 10 juin 2026, des policiers ont été attirés par un véhicule commettant une infraction au code de la route sur la chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe, rapporte la zone de police de Bruxelles-Ouest dans un communiqué de presse.

“Lorsque les policiers ont activé les gyrophares et la sirène, le conducteur a hésité avant de s’arrêter (…) les services de police ont alors procédé au contrôle du véhicule”, explique la zone de police. “Le conducteur s’est montré particulièrement nerveux et portait régulièrement la main vers sa cuisse, malgré les injonctions des policiers de garder les mains sur le volant afin de garantir leur sécurité.” Par ailleurs, poursuit le communiqué, “les agents ont également perçu une odeur de stupéfiants dans le véhicule et constaté la présence d’une ouverture visible dans la console centrale, laissant supposer l’existence d’une cache aménagée.”

Ces différents éléments ont conduit au transfert des deux individus ainsi que du véhicule vers le commissariat. Lors de la fouille de l’un des suspects, les policiers ont découvert 2,66 grammes de cannabis et une somme de 1.560 euros. Dans la boîte à gants du véhicule, ils ont également saisi 5.650 euros. Une perquisition a ensuite permis de découvrir 11.450 euros supplémentaires, ce qui porte le montant total saisi à 18.660 euros.

Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

BX1 – Photo : Zone de police Bruxelles-Ouest