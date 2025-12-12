Citydev.brussels inaugure le parc PME CanalCity à Bruxelles

Citydev.brussels a inauguré vendredi matin un nouveau parc d’activités dédié aux PME à Bruxelles. CanalCity, à Anderlecht, deviendra le neuvième parc de ce type dans la région. Le bourgmestre Fabrice Cumps était également présent à l’inauguration.

Le parc est situé à proximité du canal Bruxelles-Charleroi et abrite plus de dix ateliers de production. Citydev.brussels a acquis le site auprès du promoteur privé Kairos pour plus de 14 millions d’euros hors TVA.

L’acquisition du parc d’activités a été finalisée au printemps 2024. CanalCity, construit par BAM Interbuild, s’étend sur 6.000 mètres carrés. Le parc comprend dix ateliers de production d’une superficie allant de 350 à 800 mètres carrés, 26 places de parking et 60 emplacements pour vélos. Citydev.brussels assurera la gestion et la location du parc dédié aux PME.

Ce projet est l’un des plus importants jamais autorisés en Région de Bruxelles-Capitale. CanalCity est situé à deux pas des stations de métro Bizet et Veeweyde et à proximité de la piste cyclable longeant le canal.

Un ambitieux projet à usage mixte est également en cours sur le site Deleers à Anderlecht, en collaboration avec le promoteur Kairos. Ce dernier prévoit la construction de quatre bâtiments comprenant plus de 147 logements et treize unités destinées à des activités de production.

Le projet inclut également trois espaces commerciaux, une crèche et deux écoles. Parmi les 23 appartements sociaux, trois seront des appartements d’une chambre, huit de deux chambres, neuf de trois chambres et trois de quatre chambres.

