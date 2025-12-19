Anderlecht confirme des adaptations à “Good Move 2” et suspend “Good Move 3” à Cureghem

La commune d’Anderlecht a confirmé, lors du conseil communal de jeudi, plusieurs adaptations au plan de mobilité “Good Move 2” et la mise en suspens du projet “Good Move 3” dans le quartier de Cureghem, à la suite d’une mobilisation citoyenne et d’interpellations politiques au conseil communal.

Ces annonces font suite à un rassemblement d’environ 150 habitants sur la place du Conseil communal et à une pétition ayant recueilli plus de 7.000 signatures, ainsi qu’à une interpellation du conseiller communal Chadi Cherfan (Team Fouad Ahidar). Les habitants dénonçaient notamment les conséquences du chantier de réaménagement de la chaussée de Mons, piloté par Bruxelles Mobilité.

L’échevine de la Mobilité Halinah Benmrah (MR) a confirmé qu’une large consultation populaire sera organisée à Cureghem. Elle a également indiqué que la chaussée de Mons conservera son double sens de circulation et que les places de stationnement existantes seront maintenues. Le pont Marchand sera rouvert à la circulation afin de permettre aux automobilistes venant de la chaussée de Mons de l’emprunter, tandis que la rue Gouverneur Nens restera à sens unique vers le bas afin de fluidifier le trafic.

Concernant “Good Move 3”, l’échevine MR a confirmé qu’aucune implémentation n’aura lieu à ce stade du côté des Goujons. Le projet, qui prévoyait notamment un vaste piétonnier, la fermeture de rues et la suppression de plus de 250 places de stationnement, est officiellement suspendu, selon elle.

Par ailleurs, le conseil communal a soutenu une motion, portée notamment par les groupes PS, MR, Les Engagés, Team Fouad Ahidar et PTB, demandant la réouverture immédiate du pont Marchand à tous les modes de transport, afin de désengorger un axe jugé saturé.

Ces décisions illustrent, selon la majorité communale, la volonté d’adapter le plan de mobilité aux réalités locales et aux préoccupations exprimées par les riverains.

Belga