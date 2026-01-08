Nouveau logo, nouvelle image et nouvelle grille de programmes pour BX1 : voici ce qui vous attend dès le 12 janvier

À partir de lundi prochain, BX1 vous donne rendez-vous pour sa rentrée. Plusieurs changements de taille sont prévus, dont un nouveau logo et de nouvelles émissions.

Le nouveau logo de BX1 est tout beau, tout neuf, carré avec du mauve et une touche de rose. Ce logo pourra s’adapter aux différents programmes : “L’idée, c’est de pouvoir jouer avec les lettres, avec BX1, mais que ce soit toujours reconnaissable, de pouvoir aussi identifier des thématiques en fonction des couleurs qu’on associera“, explique la directrice du marketing de BX1, Donatienne Gérard.

“Je pense que BX1 souffrait d’une image un peu vieillissante qui n’était pas du tout représentative de ce que BX1 sait faire et veut faire dans le futur“, admet Annebel Joseph, la directrice générale de BX1. “Il était nécessaire de passer par un changement de logo, d’image“.

Des programmes phares revisités et des nouveautés

BX1 se dote d’une nouvelle image, mais aussi de nouveaux programmes. La grille est entièrement revue avec de nouvelles émissions, notamment Bonsoir Bruxelles, une nouvelle tranche d’info qui prolongera le journal : “L’idée, c’est d’avoir un magazine qui va s’adapter à l’actualité“, explique Fabrice Grosfilley qui présentera cette nouvelle émission. “Ce ne sera peut-être pas la même formule tous les jours, mais il y aura des ingrédients qu’on retrouvera, comme des interviews d’hommes et de femmes politiques, mais aussi de tous ceux qui font Bruxelles. On y retrouvera un espace pour des débats et puis il y aura un moment un peu plus magazine, avec notamment des chroniqueurs où on vous donnera des idées pour mieux vivre Bruxelles“, complète le journaliste.

Une équipe féminine emmenée par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez vous réveillera tous les matins dans Bonjour Bruxelles. Camille Tang Quynh et Arnaud Bruckner vous informeront à 18h.

► Voir notre reportage | Journée historique pour BX1: nos équipes s’installent dans nos nouveaux locaux

“On garde les programmes phares, clés, emblématiques de BX1 et en même temps, on en développe“, se réjouit Arnaud Gabriel, le directeur de l’information de BX1. “La matinale sera revue en radio et télévision. On garde le Brunch, on garde nos émissions culture, nos émissions débats que vous connaissiez et que vous aviez l’habitude de regarder sur BX1. Et en même temps, on développe encore l’actu avec cette tranche d’info le soir. Puis s’en suivra les magazines quotidiens de l’information. On a une tranche de 2 heures d’infos au quotidien le soir“.

BX1 se redéploie en télévision, en radio, mais aussi sur le digital avec un site web et une présence sur les réseaux sociaux revue et corrigée. “Le site web va changer ses couleurs et sera toujours aussi ergonomique avec une façade encore plus moderne. Ce sera pareil pour nos réseaux sociaux qui se sont fort développés”, précise Anaïs Corbin, journaliste réseaux sociaux.

“Il fallait changer maintenant”

Des changements qui interviennent en ce début d’année, quelques semaines après le déménagement de BX1 au Frame et après une fin d’année compliquée, marquée par huit licenciements dont cinq journalistes. “Il n’y a jamais de bon moment pour changer, parce qu’il y aura toujours des soucis, vu le contexte économique, politique, financier actuel qui ne touche pas seulement nous, mais tous les médias“, répond Annebel Joseph. “Donc quand est le meilleur moment ? C’est toujours un peu délicat, je l’admets, mais il fallait changer maintenant. C’est la nouvelle année, c’est le déménagement, c’est la nouvelle grille qui devait de toute façon sortir”

Reste désormais à achever les derniers ajustements pour que tout soit prêt d’ici lundi. Rendez-vous ce 12 janvier pour toujours mieux capter Bruxelles.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Marjorie Fellinger