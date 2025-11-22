Journée historique pour BX1: nos équipes s’installent dans nos nouveaux locaux

Ce 22 novembre fut très particulier pour BX1. Ce samedi, la rédaction s’est installée dans ses tout nouveaux locaux, situés dans le Frame, à l’entrée du Mediapark de Schaerbeek.

Les équipes ont lancé un dernier regard, ce matin, sur leur ancien lieu de travail, dans la rue Gabrielle Petit à Molenbeek, déjà pratiquement vide.

Place à des locaux flambants neufs, mais l’installation de toutes les machines prendra quelque temps. Ce week-end, le journal de 18h, une édition spéciale, est diffusée en différé : “On va devoir préenregistrer le JT. Il faudra qu’on tourne les plateaux à certains endroits dans le bâtiment, qu’on monte tous les sujets et qu’on les intègre avec les plateaux… cela demande une organisation un peu plus compliquée que d’habitude“, explique Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1, lors de la conférence de rédaction ce samedi matin.

► Voir notre reportage | BX1 déménage: les nouveaux locaux du Frame se dévoilent

C’est Arnaud Bruckner qui inaugure le premier journal télévisé du Frame avec beaucoup de fierté, mais pas seulement : “Un peu de pression de ce dispositif particulier. Il va falloir gérer les bugs techniques qui pourraient arriver aujourd’hui. Mais l’idée, c’est d’avoir un JT, un produit fini, à 18h“.

■ Reportage de Bryan Mommart, Jill Tassin et Stéphanie Mira

