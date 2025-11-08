Passer la navigation
BX1 déménage: les nouveaux locaux du Frame se dévoilent

D’ici quelques jours, BX1 quittera définitivement Molenbeek, où la chaîne s’était établie depuis 1995 : direction Schaerbeek, dans le Frame. Un tout nouveau nid, où tout se prépare : dernières finitions, aménagements techniques et création du futur studio.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée 

