De 2018 à 2025: retour sur l’histoire du Frame, le nouveau siège de BX1
Le projet du Frame, lancé en 2018, s’est construit comme la future vitrine du Mediapark bruxellois. Après le premier coup de pelle en 2021, un chantier ambitieux débute : un bâtiment sans murs porteurs, reposant sur cinq colonnes extérieures, pensé pour s’adapter aux évolutions des médias. Le gros œuvre est achevé en 2024. Ce samedi 22 novembre, BX1 s’y installe enfin. Restent encore certains aménagements techniques essentiels pour accueillir pleinement l’activité de BX1.
■ Reportage d’Arnaud Bruckner