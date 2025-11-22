Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

De 2018 à 2025: retour sur l’histoire du Frame, le nouveau siège de BX1

Le projet du Frame, lancé en 2018, s’est construit comme la future vitrine du Mediapark bruxellois. Après le premier coup de pelle en 2021, un chantier ambitieux débute : un bâtiment sans murs porteurs, reposant sur cinq colonnes extérieures, pensé pour s’adapter aux évolutions des médias. Le gros œuvre est achevé en 2024. Ce samedi 22 novembre, BX1 s’y installe enfin. Restent encore certains aménagements techniques essentiels pour accueillir pleinement l’activité de BX1.

­■ Reportage d’Arnaud Bruckner

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales