Mort du jeune Fabian : une centaine de personnes rendent hommage au garçon devant le palais de justice de Namur

Une centaine de personnes ont rendu hommage vendredi devant le palais de justice de Namur à Fabian, un garçon de 11 ans mortellement percuté lundi par un véhicule de police dans un parc à Ganshoren.

Le rassemblement s’est déroulé de 17h30 à 19h00. Il a été initié par des citoyens, rejoints par le Collectif antifasciste namurois, l’ASBL Jeunesse organisée et combative ou encore l’association Commune Colère, qui entend “contrer les attaques de droite et d’extrême droite.” Après quelques prises de parole, les participants ont observé une minute de silence. Des bougies ont aussi été allumées autour d’un portrait de Fabian, devant l’entrée du palais de justice. “Que justice soit faite”, c’est précisément ce qu’était venue réclamer une partie de l’assemblée, qui n’a pas caché son incompréhension face à l’attitude de la police lors de sa course-poursuite avec le jeune d’origine moldave.

Que cela soit au travers des discours ou d’affiches, l’intervention à Ganshoren a été décrite par beaucoup comme “disproportionnée”, certains qualifiant les agents concernés “d’assassins ayant commis un acte raciste”. “À partir du moment où un enfant de 11 ans meurt dans un parc pour avoir été sur une trottinette, on ne peut pas dire que les policiers sont bien intervenus”, a déclaré Mehdi Mehindate du Collectif antifasciste namurois. “Il est certain aussi que la justice agit de manière beaucoup plus souple avec la police”, a-t-il ajouté, craignant que le dossier aboutisse sur un non-lieu. La députée wallonne Eliane Tillieux (PS), venue honorer la mémoire de Fabian, s’est voulue plus modérée. “Les éléments qui ont été rendus publics sont assez interpellants”, a-t-elle affirmé. “Le comité P a été saisi, voyons quels seront les résultats de son travail. Il appartiendra ensuite au monde politique de se saisir du dossier et de voir s’il faut éventuellement faire évoluer la législation.”

Belga