À Evere, Liridon Demiri quitte le MR et devient conseiller indépendant

Dans un communiqué, il dénonce l’évolution du parti sous la présidence de Georges-Louis Bouchez, qu’il accuse d’avoir fait glisser le MR vers une “droite dure”, marquée par le populisme et la radicalisation des discours.

Le conseiller communal d’Evere Liridon Demiri a annoncé son départ du Mouvement Réformateur (MR) et de la Jeunesse MR.

► Lire aussi | Rupture entre les Jeunes MR d’Evere et Georges-Louis Bouchez

Entré au MR pour défendre un libéralisme “ouvert et humaniste”, l’élu dit ne plus se reconnaître dans la ligne actuelle du parti et regrette le silence de ses cadres face aux dérapages répétés de la direction. La crise politique bruxelloise et la marginalisation, selon lui, des élus régionaux ont renforcé sa décision.

Au niveau local, le refus de son groupe MR à Evere de lui permettre de présenter une motion en faveur de la reconnaissance de la Palestine a constitué le point de rupture. Liridon Demiri poursuivra désormais son mandat en tant que conseiller communal indépendant.

Rédaction

BX1
