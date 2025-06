Mort du petit Fabian : les Engagés de Koekelberg demandent que les voitures de police ne circulent plus dans le Parc Elisabeth

A la suite du dramatique accident ayant coûté la vie au jeune Fabian, lundi dernier, les deux conseillers communaux « Engagés » de Koekelberg, Ossamah Maghfour et Pierre Migisha demandent que les voitures de police ne circulent plus à l’avenir dans le Parc Elisabeth

Le dramatique accident de lundi dernier s’est produit du côté de Ganshoren, mais une grande partie du Parc Elisabeth se situe sur le territoire de la commune de Koekelberg. Il occupe environ un tiers de la superficie communale.

► Reportage | “Son sourire habitait le quartier” : émotion et colère au coeur de la cérémonie d’hommage à Fabian ce jeudi

“Si ce drame a choqué et bouleversé de nombreuses familles en Région bruxelloise, il nous touche encore plus particulièrement, nous à Koekelberg, car le Parc Elisabeth c’est un peu le jardin de la plupart des habitants“, précisent Ossamah Maghfour et Pierre Migisha. ” Le Parc, c’est l’endroit par excellence où les familles et les enfants vont se délasser ou s’amuser. Et c’est vrai qu’on voit régulièrement des voitures de police circuler. Certes, la plupart du temps, c’est à vitesse réduite, mais il arrive aussi que ce soit à un rythme effréné, ce qui peut-être dangereux pour les promeneurs. Et quand, il s’agit carrément de courses-poursuite, comme ce fut le cas lundi, on en arrive à des issues fatales.”

“A notre sens, les voitures des forces de l’ordre ne doivent plus circuler dans le Parc Elisabeth ! Hormis en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles, seules des patrouilles à pied ou à vélo devraient être autorisées. C’est amplement suffisant pour permettre de bien contrôler le Parc, qui est fréquenté en journée par tant d’enfants“, concluent les deux conseillers communaux.

Les deux mandataires comptent interpeller prochainement la bourgmestre de Koekelberg, Olivia P’tito.

► Revoir | Code de la route : quelles sont les obligations de la police ?

Rédaction