Clap de fin pour le Palais du Midi

Derniers dribbles, derniers paniers… Ce week-end, le Palais du Midi a accueilli une foule d’habitués venus lui dire au revoir.

Dans ce lieu chargé de souvenirs, une atmosphère douce-amère planait. Pas de protestation, mais une fête d’adieu, organisée par les habitués eux-mêmes.

“On avait suggéré à la ville de faire quelque chose pour la fin, que rien ne se faisait, et que donc nous, Promos Jeunes, en tant qu’organisation de jeunesse, en accord avec le basket, la boxe et le taekwondo, on s’est dit : on va faire une fête. Pas de protestation, mais une fête d’au revoir pour que tous ceux qui étaient des habitués du Palais du Midi… Il y en a beaucoup, il y a 250 basketteurs… pour qu’ils viennent dire au revoir et faire un peu la fête, poliment et gentiment.” explique Olivier de Roy, directeur de l’Asbl Promo Jeunes

Le Palais du Midi, c’est 145 ans d’histoire. Un lieu emblématique de Bruxelles, où des générations de jeunes ont grandi au rythme des entraînements et des compétitions. Chico Kebsi, éducateur engagé depuis 35 ans, y a développé de nombreux projets. Pour lui, le départ est profondément symbolique.

“Bien entendu, il y a de la tristesse et puis peut-être du bonheur. Peut-être que quelque chose renaîtra par la suite. Mais il y a un énorme sentiment de tristesse.”

Le futur du Palais reste flou. Officiellement vidé pour laisser place aux travaux du métro 3, le bâtiment pourrait être réinvesti par la ville en cas d’annulation du chantier. Une perspective que beaucoup jugent peu réaliste.

“Ça me paraît totalement invraisemblable, naturellement. Mais nous réorganiser, déménager pour revenir… oui, mais il faut que ça ait un sens et qu’on puisse se projeter sur quelque chose de fiable.” précise Olivier de Roy.

Car pour les clubs sportifs et les associations qui animaient le lieu, le Palais du Midi n’était pas qu’un simple espace d’entraînement. Il incarnait une mission éducative et sociale.

“C’est tout un projet éducatif pour nos jeunes, le basket et les autres clubs. C’est pas juste venir faire du sport. On éduque, on discipline, il y a toute une sociabilisation. Tout ça disparaît avec le Palais du Midi.” conclut-il.

Les clubs commenceront à déménager dès la semaine prochaine. Les derniers occupants quitteront définitivement les lieux le 31 août. Si les travaux suivent le calendrier prévu, aucun retour ne pourra avoir lieu avant 2030.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Morgane Van Hoobrouck et Corinne De Beul