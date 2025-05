Mobilité, parcours, conseils : voici le guide pratique pour les 20 km de Bruxelles

Plus de 45.000 coureurs, marcheurs et handi-athlètes participeront dimanche à la 45e édition des 20 kilomètres de Bruxelles, traditionnel rendez-vous de la course à pied dans les rues de la capitale. Les inscriptions individuelles ont été clôturées en une vingtaine de minutes, témoignage du succès de l’événement. Voici notre guide pratique pour bien s’y préparer.

Après une participation record l’an dernier, le public sera une nouvelle fois au rendez-vous des 20 km de Bruxelles. Plus de 680 équipes et 45.000 personnes seront au départ du parc du Cinquantenaire dès 09h30 pour une boucle de 20 kilomètres au sud de Bruxelles, passant par les plus beaux monuments de la Région. Les 20km passent par le rond-point Schuman, la rue Froissart, la rue Belliard, le boulevard de la Régence, la place Poelaert, l’avenue Louise, le bois de la Cambre, l’avenue Franklin Roosevelt, la chaussée de la Hulpe, le boulevard du Souverain et l’avenue de Tervuren.

Voici le guide pratique de BX1 pour se préparer à ce grand événement, que vous soyez participant ou non.

Le parcours

Le parcours fait précisément 20,1km. La boucle, passant par le Cinquantenaire, le palais de Justice ou encore le parc de la Woluwe, permet de découvrir le sud de la capitale.

La Croix Rouge sera présente sur le parcours avec plus de 600 bénévoles, basés sur 13 postes de secours et un poste avancé au Cinquantenaire. Des points de ravitaillements sont également prévus : six points SPA et un point Powerade.

Le participant dispose d’un temps limite de 5 heures pour effectuer le parcours. Après le passage du véhicule de fin de course, le participant est tenu de se conformer aux règles de la circulation.

Comment se rendre sur place ?

La meilleure façon de rejoindre la ligne de départ des 20km de Bruxelles est d’utiliser les transports en commun.

Metro

– Ligne 1 : Mérode, Montgomery et Schuman

: Mérode, Montgomery et Schuman – Ligne 5 : Mérode et Schuman

Les lignes de métro 1 et 5 seront renforcées à raison d’un passage toutes les 3 minutes entre Gare de l’Ouest et Merode via la Gare Centrale.

Tram

– Lignes 7 et 25 : Montgomery

: Montgomery – Ligne 81 : Mérode

Les lignes de tram 7, 25 et 81 circulent à une fréquence plus élevée qu’en temps normal.

Train

– Bruxelles Central et ensuite Metro ligne 1 ou ligne 5

– Bruxelles Nord et ensuite Tram ligne 25

– Bruxelles Midi et ensuite Tram ligne 81

– Gare d’Etterbeek et ensuite Tram ligne 7 ou ligne 25

– Bruxelles Ouest et ensuite Metro ligne 1

– Bruxelles Schuman

Vélo

Un parking à vélo gratuit est disponible dans le parc du Cinquantenaire de 8h à 17h.

Perturbations du côté de la STIB

Le réseau de la STIB sera touché, avec des déviations ou des arrêts supprimés.

L’accès à la station Mérode est adapté de 8h à 18h.

1/ Pour entrer dans la station :

– Avant 11h, utilisez les accès 2 et 3 (à hauteur de l’avenue des Celtes et de la rue des Tongres

– Après 11h, utilisez les accès 7 et 8 (côté gare SNCB / avenue de Tervueren)

2/ Pour sortir de la station :

– Avant 11h, utilisez les accès 7 et 8 (côté gare SNCB / avenue de Tervueren)

– Après 11h, utilisez l’accès 3 (à hauteur de l’avenue des Celtes)

Il est possible de traverser l’avenue de Tervueren via les accès 7 et 8 (côté gare SNCB)

Les accès 1 et 4 (côté Parc du Cinquantenaire) sont fermés de 8h à 18h, l’accès 2 est fermé de 11h à 18h. Tous les accès sont à nouveau ouverts à 18h.

Pour faciliter les mouvements dans la station, suivez les directives des agents de la STIB présents sur place.

Concernant les lignes déviées, toutes les informations sont disponibles sur le site de la STIB.

► Reportage | Chantiers supendus ou déplacés, parcours sécurisé : comment la logistique des 20 km est-elle assurée ?

Des grands axes fermés à la circulation

L’utilisation de la voiture est vivement déconseillée de 9h à 16h30. Le stationnement est interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours. Tout véhicule en infraction sera dépanné.

Dès 5h du matin, le rond-point Montgomery et le complexe de tunnels Cinquantenaire – Belliard seront fermés.

Ces axes routiers seront totalement soustraits à la circulation à partir de 8h45 :

– Esplanade du Cinquantenaire

– Avenue de la Joyeuse entrée

– Rue Belliard

– Rue de la Régence

– Place Poelaert

– Avenue Louise

– Bois de la Cambre

– Avenue Franklin Roosevelt

– Chaussée de la Hulpe

– Boulevard du Souverain

– Avenue de Tervuren

La réouverture des rues aura lieu progressivement après le passage des équipes de Bruxelles-Propreté. Ainsi la rue Belliard sera ouverte au trafic vers 12h, l’avenue Louise vers 13h, l’avenue Franklin Roosevelt vers 14h, le boulevard du Souverain vers 15h et l’avenue de Tervuren aux alentours de 16h.

Il y a plusieurs passages pour rentrer ou sortir de l’intérieur du parcours :

1. Tunnel Trône – Troontunnel – R20

2. Tunnel Louise – Louizatunnel – R20

3. Place Stéphanie – Stefaniaplein

4. Rue du Bailli – Baljuwstraat

5. Chaussée de Vleurgat – Vleurgatse Steenweg

6. E411

7. Tunnel Montgomery – Montgomerytunnel

Vous pouvez passer sur le viaduc Herrmann-Debroux si vous devez rentrer en ville en venant de l’E411.

Si vous devez aller en ville, nous vous conseillons d’emprunter la Chaussée de Louvain pour aller vers Madou et d’ensuite emprunter les tunnels de la petite ceinture qui restent ouverts.

Quelques conseils

“Nous rappelons à toutes et tous que l’important est de courir à son rythme pour que tout le monde termine à bon port“, commente Carine Verstraeten, secrétaire générale de l’ASBL Bruxelles Promotion, en charge de l’événement. Des recommandations médicales et conseils aux apprentis athlètes sont notamment proposés sur le site des 20 km de Bruxelles.

► Reportage | 20 kilomètres de Bruxelles: il est temps de s’entraîner, mais pas n’importe comment

Rédaction – Photo : Belga