Métro 3 : des tensions éclatent entre Ecolo et les Engagés après le rapport de la Cour des comptes

La commission mobilité du Parlement bruxellois a été le théâtre de vives tensions hier, à la suite de la publication d’un rapport accablant de la Cour des comptes sur le projet du métro 3. Au cœur des critiques : un déficit de financement estimé à près de 4 milliards d’euros et une gestion jugée défaillante.

L’échange le plus houleux a opposé Sofia Bennani (Les Engagés) à Zakia Khattabi (Ecolo). Bennani a suggéré un possible sabotage idéologique du projet dès ses débuts, visant implicitement Ecolo. Une attaque qualifiée de “grave et scandaleuse” par Khattabi, qui a dénoncé un franchissement des limites du débat politique.

Le rapport met en lumière une série de dérives : une explosion des coûts de 255 % entre 2015 et 2024, une mise en service repoussée d’au moins dix ans, des problèmes majeurs de transparence et de gestion des marchés publics.

Face à l’impasse, la ministre Groen de la Mobilité, Elke Van den Brandt, a présenté trois scénarios : poursuivre le projet (coût estimé : 8 milliards d’euros), le transformer partiellement en ligne de tram (650 millions), ou l’abandonner totalement, ce qui engendrerait malgré tout un coût de 220 millions.

En attendant une décision, le chantier est à l’arrêt. Le gouvernement en affaires courantes a demandé à la STIB de ne pas engager d’étapes irréversibles.

■ Explications d’Emma Druelles dans le 8h