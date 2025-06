Météo : larges éclaircies pour le lundi de Pentecôte

Il y aura de larges éclaircies en ce lundi de Pentecôte. En cours de journée, soleil et nuages cumuliformes se partageront le ciel avec un risque de quelques ondées locales. Les maxima seront compris entre 15 et 20 degrés, selon les prévisions de l’IRM.

Ce matin, de larges éclaircies sont prévues avec un temps généralement sec. Toutefois, principalement le long de la frontière de Pays-Bas davantage de nuages seront présents. En cours de journée, nuages et éclaircies alterneront avec le risque d’une ondée locale surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima oscilleront entre 15 ou 16 degrés à la mer ainsi qu’en haute Ardenne et jusqu’à 20 degrés localement dans le centre du pays. Le vent d’ouest à sud-ouest sera faible à modéré en Haute Belgique et souvent modéré ailleurs.

Belga