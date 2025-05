Météo : du soleil mais aussi quelques nuages et averses

En Haute Belgique, il fera plus nuageux avec des champs de nuages bas ce matin. En cours de journée, nous aurons partout des éclaircies et des nuages cumuliformes, avec quelques averses locales.

Le temps sera d’abord assez ensoleillé sur de nombreuses régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) pour la journée de lundi.

Les maxima se situeront entre 13 ou 14 degrés en Haute Ardenne et 18 à 19 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent d’ouest-sud-ouest sera modéré, et parfois assez fort à la mer. En soirée, des averses locales se produiront encore principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Et cette nuit, le temps restera généralement sec avec des éclaircies et, en Haute Belgique, la formation de nuages bas. Vers la fin de la nuit, la nébulosité augmentera sur l’ouest avec éventuellement un peu de pluie. Les minima s’échelonneront de 8 à 12 degrés.

Belga