Manifestation nationale du 14 octobre : voici les perturbations attendues à Bruxelles

Transports, services de propreté, écoles : plusieurs perturbations sont attendues ce mardi. Le point secteur par secteur.

Le front commun syndical a appelé à manifester le 14 octobre à Bruxelles pour dénoncer “l’accord d’été” conclu par le gouvernement Arizona. Ce paquet de mesures contient notamment l’introduction du bonus-malus pension, la réforme des pensions des fonctionnaires, militaires et conducteurs de train, ainsi que le changement des règles en matière de travail de nuit.

Critiquant “la casse sociale de l’Arizona”, les syndicats réclament “des emplois de qualité et pas des contrats bidon” ainsi qu’une réforme fiscale qui fasse davantage contribuer les plus riches.

Le cœur de la manifestation de ce mardi aura lieu dans la capitale. Un cortège s’élancera de la Gare du Nord vers 10h45 et prendra la direction de la Gare du Midi, où des responsables syndicaux et des représentants de la société civile prendront la parole. Les syndicats attendent une mobilisation massive lors de cette journée. Ils espèrent réitérer le succès de 2014, où 100.000 personnes avaient répondu présentes.

Voici les perturbations déjà annoncées :

La circulation des trams, bus et métros perturbée

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la Stib, parce que des membres de son personnel participeront à l’action et en raison du passage du cortège de la manifestation sur le trajet de certaines lignes.

La société bruxelloise de transport en commun assure néanmoins tout mettre en œuvre pour assurer au moins une partie du service, mais invite les voyageurs à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là.

► Consultez ici les perturbations en direct

La société flamande de transports en commun De Lijn s’attend aussi à de fortes perturbations. L’offre de trams et de bus sera plus faible qu’habituellement. Elle invite également ses voyageurs à prévoir d’autres solutions pour se déplacer ce jour-là.

Aucun avion au départ des aéroports de Bruxelles et Charleroi

L’aéroport de Bruxelles a indiqué qu’aucun vol ne décollera de la capitale le 14 octobre, évoquant notamment la grève annoncée d’un grand nombre d’employés de son prestataire de sécurité, G4S. Les vols arrivant à Zaventem ne sont en revanche pas concernés, bien que des annulations demeurent possibles. Les compagnies aériennes en informeront directement les passagers, qui sont invités à ne pas se rendre à l’aéroport.

Tous les vols au départ et à destination de l’aéroport de Charleroi (BSCA) seront quant à eux annulés.

Des absences attendues dans les écoles

Les syndicats d’enseignement chrétiens flamands, le COV et la COC, ont appelé le personnel scolaire à participer à la marche à Bruxelles ce mardi. Des perturbations sont donc à prévoir dans les écoles néerlandophones. Côté francophone, des absences sont aussi à anticiper étant donné que la CGSP-Enseignement, le SETCa-SEL et la CSC-Enseignement ont appelé leurs membres à la grève.

En principe, même en cas de perturbations, les écoles ont l’obligation d’organiser un accueil pour les élèves présents.

La collecte des déchets fortement perturbée

Bruxelles-Propreté prévient que les tournées de collecte des déchets risquent d’être fortement impactées dans de nombreuses communes. Les habitants et commerçants sont toutefois invités à présenter leurs sacs aux heures habituelles, conformément à leur calendrier. Si les sacs ne sont pas collectés, ils devront être laissés sur le trottoir : des tournées de rattrapage seront organisées selon les effectifs disponibles.

D’autres services, comme les collectes en conteneurs, les Recypark, les tournées Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile pourraient également être touchés.

Certains commerces fermés

Le front commun syndical a aussi appelé les travailleurs du secteur du commerce à la grève lors de la journée d’action nationale. Plusieurs magasins, en particulier les grandes surfaces, pourraient donc garder portes closes ce mardi. Les syndicats appellent par ailleurs les consommateurs à se joindre au mouvement de grogne, en ne faisant pas leurs courses le 14 octobre.

Les travailleurs des arts mobilisés

Les syndicats, fédérations et travailleurs des arts francophones et néerlandophones participeront, en front uni, à la mobilisation nationale du 14 octobre, en solidarité avec toutes les personnes concernées par la réforme des pensions portée par le gouvernement Arizona. Les artistes manifesteront plus particulièrement contre la mesure prévoyant que leur statut ne soit pris en compte qu’à concurrence de 20% de leur carrière dans le calcul de leur pension. Concrètement, pour une carrière complète de 45 ans, seules neuf années sous statut d’artiste seraient valorisées.

BX1 avec Belga – Photos : Belga