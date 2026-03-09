Manifestation nationale du 12 mars : quelles sont les perturbations attendues à Bruxelles ?

La colère des syndicats contre les réformes du gouvernement Arizona ne faiblit pas. Une nouvelle manifestation nationale en front commun est organisée dans les rues de Bruxelles ce jeudi 12 mars. Des perturbations sont attendues du côté des transports en commun, mais aussi dans le secteur aérien et la collecte des déchets.

Après avoir mené différentes actions plus localement dans le pays ces dernières semaines, les syndicats sont de retour dans la capitale ce jeudi. La dernière manifestation nationale en octobre dernier avait rassemblé de 80.000 à 140.000 personnes, selon les sources policières et syndicales. Si certaines modifications ont été apportées depuis, notamment en matière de réformes des pensions et du chômage ainsi qu’aux fins de carrières, les syndicats continuent de chercher à modifier certaines mesures décidées par le gouvernement Arizona. Dans leur viseur cette fois : le malus pension, le plafonnement de l’indexation des salaires ou encore la gestion des malades de longue durée.

Plusieurs perturbations sont attendues à Bruxelles lors de cette journée :

Transports en commun

Les cheminots de la SNCB ont décidé de débrayer depuis ce dimanche 8 mars à 22h jusqu’au mercredi 11 mars même heure. Le trafic ferroviaire devrait néanmoins reprendre normalement le 12 mars, afin de permettre aux manifestants de se rendre à Bruxelles.

► Retrouvez toutes les perturbations sur le réseau ferroviaire en direct ici

En revanche, du côté de la Stib, d’importantes perturbations sont attendues le jeudi 12 mars. Certains membres du personnel de la Stib participeront à la grève, ce qui engendrera des perturbations sur les lignes de tram, de bus et de métro. Le passage du cortège de manifestants aura aussi un impact sur le service. La société bruxelloise des transports publics recommande aux usagers de planifier des solutions alternatives pour se déplacer dans la capitale ce jour-là.

► L’évolution de la situation pourra être suivie en temps réel sur le site web et l’application de la société bruxelloise et sur l’application Floya

Du côté du réseau de transport en commun wallon LeTec, actif dans la capitale, des perturbations sont à craindre jeudi. Les membres du personnel ont été invités à communiquer 48 heures avant la manifestation du 12 mars leur intention de participer à cet événement. En fonction de l’état des forces disponibles, LeTec réorganisera, si besoin, l’offre de transports en commun.

► Les usagers sont dès lors invités à consulter le site internet ou l’application.

La société de transport en commun flamande De Lijn, également active dans la capitale, s’attend à une offre réduite de bus et de trams le 12 mars. L’ampleur des perturbations n’est pas encore connue, mais la société travaille sur un service alternatif qui sera disponible dans le courant de la soirée du 10 mars.

► Les voyageurs sont invités à planifier leur trajet à l’aide du planificateur d’itinéraire disponible sur le site web ou dans l’application De Lijn

Secteur aérien

Aucun vol passagers ne décollera de Brussels Airport le jeudi 12 mars. Une grande partie du personnel du prestataire de services de sûreté et des manutentionnaires a en effet annoncé une grève. Certains vols à l’arrivée pourraient être maintenus. Les compagnies aériennes informeront directement les voyageurs concernés de l’annulation de leur vol et des alternatives possibles. Brussels Airport demande aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport ce jour-là.

En ce qui concerne les arrivées, l’aéroport conseille à ceux qui doivent atterrir à Brussels Airport le 12 mars de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.

L’aéroport de Charleroi de son côté ne pourra assurer aucun vol prévu, au départ et à l’arrivée, le jeudi 12 mars.

Enseignement

Comme toujours au niveau de l’enseignement, des perturbations seront possibles et seront variables d’un établissement à l’autre. Les établissements concernés s’occupent d’avertir les parents concernés et d’assurer un service de garderie si nécessaire.

Collecte des déchets

Bruxelles-Propreté prévoit que ses services seront perturbés le 12 mars. L’agence régionale estime d’ores et déjà que les tournées de collectes des déchets de de ce jeudi risquent de pâtir de la situation. De nombreuses communes sont potentiellement concernées. ​

Malgré les risques de perturbations, Bruxelles-Propreté invite les habitants et commerçants des communes collectées jeudi a, tout de même, présenter leurs sacs selon leur calendrier de sorties de sacs, disponible sur le site internet.

Si les sacs ne devaient pas être collectés, les habitants et commerçants sont invités à les laisser devant leurs habitations ou commerces car des tournées de rattrapage, en fonction des moyens humains disponibles, seront organisées dès le vendredi 13 mars. ​

À noter que d’autres services comme les collectes de déchets en conteneurs, auprès de commerçants ou les habitants d’immeubles, les Recypark, le centre d’appel de l’Agence, les tournées des Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile devraient également être concernés par les perturbations de jeudi. ​

► Dès que Bruxelles-Propreté connaîtra l’ampleur des perturbations, l’entreprise informera les Bruxellois au travers de ses différents canaux d’informations : son site internet et ses réseaux sociaux

BX1 – Photos : Belga