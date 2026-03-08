D’importantes perturbations à prévoir sur le rail dès ce dimanche soir en raison d’un mouvement de grève

En raison d’un mouvement de grève organisé par le syndicat socialiste CGSP contre certaines décisions du gouvernement, la circulation des trains sera réduite dès ce dimanche 8 mars à 22h00 jusqu’au mercredi 11 mars inclus, indique la SNCB. Un service alternatif est mis en place sur la base des membres du personnel ayant signalé leur intention de travailler.

Dans le détail, lundi, sept trains IC (qui relient les grandes villes) sur dix circuleront, de même qu’un train L et S sur deux. Peu de trains P, habituellement prévus aux heures de pointe, seront assurés.

Mardi, sept trains IC sur dix rouleront également. Trois trains L et S sur cinq seront assurés, tandis que peu de trains P circuleront.

La SNCB précise que tous les trains P du dimanche soir destinés notamment aux étudiants circuleront normalement. Ces trains renforcent habituellement l’offre vers des villes comme Bruxelles,

Louvain, Gand, Liège ou Louvain-la-Neuve afin de permettre aux étudiants de rejoindre leur kot.

L’impact de la grève variera selon les jours. La SNCB conseille aux voyageurs de planifier leur déplacement en consultant régulièrement le planificateur de voyages en ligne, qui reprend le service alternatif. Des informations détaillées sont également disponibles sur le site de l’opérateur.

Pour le trafic ferroviaire international, les voyageurs sont invités à consulter le site web de SNCB International.

