Manifestation nationale du 12 mai : voici les perturbations attendues à Bruxelles

D’importantes perturbations sont à prévoir dans les transports en commun, la collecte des déchets et les aéroports. Toutes les informations seront à suivre en direct sur BX1.be.

Les syndicats en front commun descendent à nouveau dans la rue ce mardi pour s’opposer à certaines mesures du gouvernement Arizona. Cette manifestation nationale poursuit le plan d’actions syndicales mené depuis un an et demi contre les réformes du gouvernement fédéral, jugées “anti-sociales”. La CSC, la FGTB et la CGSLB dénoncent une réforme des pensions qui appauvrit les travailleurs et les travailleuses, ainsi qu’une “attaque” contre l’indexation automatique des salaires dans un contexte de flambée des prix de l’énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

La dernière manifestation nationale remonte au 12 mars. Entre 80.000 personnes (selon la police) et plus de 100.000 (d’après les organisations syndicales) avaient alors défilé dans les rues de Bruxelles.

Le parcours de la manifestation

La manifestation partira de la Gare du Nord (boulevard Roi Albert II). Le rassemblement est prévu à 10h30. Des discours y seront prononcés. Le cortège empruntera ensuite le boulevard du Jardin Botanique et la Petite Ceinture pour rejoindre la Gare du Midi.

La police déconseille de se rendre à Bruxelles en voiture

La police déconseille tout particulièrement d’éviter les secteurs de la Gare du Nord (boulevard Roi Albert II), du boulevard du Jardin Botanique, de la petite ceinture (R20) et de la Gare du Midi (Esplanade de l’Europe). “Des perturbations de la circulation pourraient persister jusqu’en milieu d’après-midi“, détaille encore la police.

Le stationnement sera interdit à partir de 10h00 sur toute la petite ceinture, entre la Porte de Namur et le boulevard Maurice Lemonnier, des deux côtés de la route.

Les tunnels Reyers et Cinquantenaire seront fermés à partir de 10h. D’autres tunnels de la Petite Ceinture pourraient également être temporairement fermés.

Les transports en commun impactés

La Stib encourage les navetteurs qui le peuvent à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là en raison de la participation de membres de son personnel à cette action. Plusieurs lignes seront également perturbées en raison du passage du cortège de la manifestation. La Stib rappelle que la situation sera précisée en direct sur les réseaux sociaux et son site, dès 6h du matin du 12 mai.

► L’évolution de la situation pourra être suivie en temps réel sur le site web et l’application de la société bruxelloise et sur l’application Floya

Des perturbations sont également à prévoir sur les réseaux LeTEC et De Lijn.

► Les voyageurs sont invités à planifier leur trajet à l’aide du planificateur d’itinéraire de LeTEC et de De Lijn

Aucun préavis de grève n’a été déposé au sein de la SNCB, mais des perturbations sont possibles en raison de l’affluence attendue dans les trains vers et depuis Bruxelles.

► Retrouvez toutes les perturbations sur le réseau ferroviaire en direct ici

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La collecte des déchets perturbée

Bruxelles-propreté a indiqué lundi que ses services seraient perturbés pas la manifestation nationale de mardi. En conséquence, l’agence régionale pour la propreté invite les Bruxellois et Bruxelloises concernés à garder leurs sacs bleus chez eux et à ne les sortir que lors de la prochaine collecte, la semaine du 18 mai.

La collecte des déchets en conteneur, auprès de habitants d’immeubles, les recyparks et les ramassages d’encombrants à domicile seront également victimes de perturbations. Les collectes des sacs blancs, orange, verts et jaunes devraient être effectuées comme prévu.

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Des vols annulés

Un peu moins de la moitié des vols au départ de Brussels Airport pourront être assurés le 12 mai. Il a été demandé aux compagnies aériennes de limiter le nombre de vols passagers au départ ce jour-là afin de garantir la sécurité et d’éviter des temps d’attente excessifs. L’aéroport s’attend par contre à des perturbations limitées concernant les vols à l’arrivée. Il est tout de même conseillé aux passagers qui doivent atterrir à Brussels Airport ce jour-là de suivre le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.

La compagnie aérienne Brussels Airlines de son côté a annoncé la suppression d’environ 60% de son offre ce jour-là.

L’aéroport de Charleroi sera quant à lui complètement à l’arrêt. Tous les vols au départ et à destination de BSCA seront annulés.

Deux semaines d’actions dans l’enseignement

Des absences sont possibles et variables d’une école à l’autre. Le collectif Mars Attacks a annoncé une nouvelle vague d’actions dans l’enseignement francophone à partir de ce 11 mai et rejoindra les syndicats à la manifestation. Parmi les actions prévues figure aussi une présence continue d’enseignants et d’écoles devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 11 au 27 mai.

Le collectif prévoit aussi plusieurs actions symboliques dans les établissements scolaires : grèves de 49 minutes, boycott de journées pédagogiques, refus de transmission de résultats ou encore initiatives locales de sensibilisation.

Police et agents pénitentiaires se mobilisent

La CGSP Police a déposé un préavis de grève prenant cours le 12 mai et courant jusqu’au 30 juin. Le syndicat socialiste dénonce l’absence de réponses concrètes du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin face à la crise d’attractivité du métier de policier.

Les syndicats du secteur pénitentiaire ont également annoncé un mouvement social dès le 11 mai pour protester contre la surpopulation carcérale et les agressions subies par le personnel.

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BX1 – Photos : Belga