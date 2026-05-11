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Manifestation nationale : Bruxelles-propreté demande aux habitants de ne pas sortir leurs sacs bleus mardi

Bruxelles-propreté a indiqué lundi que ses services seraient perturbés pas la manifestation nationale de mardi.

En conséquence, l’agence régionale pour la propreté invite les Bruxellois et Bruxelloises concernés à garder leurs sacs bleus chez eux et à ne les sortir que lors de la prochaine collecte, la semaine du 18 mai.

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La collecte des déchets en conteneur, auprès de habitants d’immeubles, les recyparcs et les ramassages d’encombrants à domicile seront également victimes de perturbations.
Les collectes des sacs blancs, orange, verts et jaunes devraient être effectués comme prévu.

 

Belga

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