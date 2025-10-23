L’UZ Brussel sillonne les 19 communes dans le cadre d’une vaste étude scientifique

Un conteneur aménagé, aux couleurs de l’UZ Brussel, a fait son apparition sur la place Saint-Josse. Il s’agit d’une unité mobile de dépistage cardiovasculaire, installé au premier jour d’une vaste étude scientifique auprès des habitants de la région de Bruxelles-Capitale âgés de plus de 60 ans.

L’UZ Brussel souhaite mieux comprendre comment les conditions socio-économiques influencent la santé cardiaque et comment les campagnes de prévention peuvent être déployées de manière la plus efficace possible. À Bruxelles, où près d’un habitant sur trois est exposé au risque de pauvreté, les inégalités sociales restent un facteur majeur de vulnérabilité.

Cette unité mobile sillonnera, dans les prochains mois, les 19 communes de la capitale pour proposer un contrôle gratuit et accessible. Elle se déplacera dans les lieux fréquentés, comme les marchés, places ou gares. L’étude, qui est destinée aux personnes sans antécédent cardiaque de plus de 60 ans, examinera de 50 à 100 participants par commune, soit environ 1000 au total. Les dépistages cibleront les signes précoces de maladies des valves cardiaques, la fibrillation auriculaire ainsi que les facteurs de risque classiques comme l’hypertension, le diabète, le tabac et le cholestérol.

Au-delà du diagnostic, des informations démographiques et socio-économiques anonymisées seront collectées et croisées avec les statistiques existantes par commune. Objectif : déterminer si des différences mesurables existent, à Bruxelles, dans la prévalence des maladies cardiovasculaires entre les groupes de population ou entre les quartiers.

“En recueillant ces données, nous voulons non seulement savoir combien de maladies cardiovasculaires passent inaperçues à Bruxelles, mais aussi si certaines populations sont touchées de manière disproportionnée”, explique le Dr Stijn Lochy, cardiologue à l’UZ Brussel.

